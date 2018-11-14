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В ФОКУСЕ

В России разрабатывают гиперзвуковую ракету-мишень для испытания вооружений

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категория: В ФОКУСЕ

Ольга Соколова, гендиректор НПО «Молния», во время недавней беседы с журналистами заявила о том, что в РФ на данный момент времени создается уникальная ракета-мишень, способная летать на гиперзвуковых скоростях и предназначенная для тестирования нового оружия.

По словам руководительницы объединения, они предложили Министерству обороны несколько вариантов реактивных снарядов, которые можно использовать в качестве мишеней, так как возможности потенциальных врагов с каждым разом увеличиваются. Она добавила, что нынешние ракеты вскоре уже перестанут удовлетворять современным требованиям, поэтому было решено создать мишень под названием «Гвоздика». В настоящее время проводятся опытно-конструкторские работы по ней, которые планируется закончить в следующем году. Затем ее начнут поставлять военным.

В 2019 году, по словам Соколовой, должны будут начаться работы по разработке небольшой парашютной мишени. Ее собираются сдать заказчику в ближайшие два года. Она будет использоваться на учениях с участием зенитчиков, а также экипажей истребителей и штурмовиков. Запуск цели можно будет осуществлять с наземных установок – ее стоимость относительно невелика.

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