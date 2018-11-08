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В ФОКУСЕ

В России начали создание перспективного стратегического бомбардировщика

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категория: В ФОКУСЕ

На страничке Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в соцсети «Фейсбук» появилась информация о том, что в Российской Федерации взялись за создание нового стратегического бомбардировщика.

В опубликованном сообщении отмечается, что разработка и усовершенствование данного воздушного судна контролируется напрямую главой Минобороны России, который недавно посещал авиазавод, расположенный в столице Республики Татарстан. К тому же планируется улучшить уже имеющиеся у российской армии стратегические ракетоносцы – Ту-95МС и Ту-160М. Будет также восстановлен выпуск «Белых Лебедей» для усиления воздушных ядерных сил государства.

В середине этого лета Алексей Криворучко, заместитель главы Минобороны, сообщил, что новый самолет будет создан с использованием новейших технологий стелс. В прошлом месяце на интернет-портале государственных закупок появились тендеры на проведение опытно-конструкторских работ по созданию двигателя для бомбардировщика. В требованиях указано, что с помощью базовой и дублирующей систем силовой установки новый авиационный комплекс должен получить возможность находится в воздухе до тридцати часов. Его детали и узлы должны выдерживать отрицательные перегрузки до 2,7 g и температуру до -60 и +50 градусов Цельсия.

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