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В ФОКУСЕ

В Приморье водитель на полном ходу сбил женщину на пешеходном переходе

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категория: В ФОКУСЕ

В Сети появилось видео, на котором демонстрируется, как молодой водитель на высокой скорости сбивает женщину, переходящую дорогу.

На размещенных кадрах можно увидеть, как в темное время суток женщина переходит по «зебре» в городе Дальнегорск. В сторону нее ехали несколько машин, однако она не стала следить за ними, считая, что они смогут легко заметить ее и притормозить при необходимости. Но автомобилист, сидевший за рулем хэтчбека, по неясной пока причине, не только не затормозил, но даже не снизил скорость.

В результате автомобиль на большой скорости сбил женщину, из-за чего она высоко подлетела, а затем упала на асфальт. Обстоятельства произошедшего все еще неизвестны. К тому же не ясно, смогла ли выжить пострадавшая и в каком состоянии она находится в данный момент времени.

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