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В ФОКУСЕ

В Петербурге закрыли два борделя для занятий проституцией

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В Петербурге было обнаружено два притона на юго-западе города и на Васильевском острове. Сотрудниками правоохранительных органов была прекращена деятельность борделей. Информацию об этом сообщили представители полиции сегодня, 17 ноября.

Сообщается, что первый притон был обнаружен в одном из жилых домов на бульваре Новаторов. Услуги интимного характера оказывались четырьмя девушками из-за границы.

Второй бордель с шестью «жрицами любви» был расположен в доме на Железноводской улице. Сотрудниками полиции были задержаны шесть девушек азиатской внешности, у которых не оказалось документов.

Всех задержанных доставили в участок, где были составлены протоколы об административных нарушениях по статье «занятие проституцией»,

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