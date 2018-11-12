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В ФОКУСЕ

В Петербурге на видео запечатлели севшего на унитаз мужчину в халате и тапках

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категория: В ФОКУСЕ

Вчера, 11 ноября, в центральной части Санкт-Петербурга прохожие запечатлели на видео странного мужчину, который установил на Невском проспекте унитаз и уселся на него, как ни в чем не бывало.

Соответствующий видеоролик быстро распространился по различным социальным сетям. На размещенных кадрах демонстрируется, как мужчина тихо и спокойно занял свой «белый трон» и начал читать газету. На него были надеты обычные тапки и махровый халат. Он не обращал внимания на проезжающие рядом с ним автомобили и проходящих возле него пешеходов. В соцсетях тут же принялись обсуждать этот странный поступок петербуржца. Некоторые предположили, что речь идет либо о проигранном споре, либо о каком-то розыгрыше.

Позднее свидетели произошедшего столкнулись с этим же мужчиной на тротуаре, который все еще держал в руках газетный выпуск – скорее всего, ему не удалось дочитать его на проезжей части. Все еще не ясно, что именно хотел сказать людям этот мужчина и для чего он проводил свой перформанс. К тому же им до сих пор не заинтересовались сотрудники полиции и ГИБДД, которые могли обвинить его в мелком хулиганстве.

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