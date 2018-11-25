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КОСМОС

В небе над Польшей на видео запечатлели НЛО с «пылающими» хвостами

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категория: КОСМОС

В Сети появилось необычное видео, на котором запечатлен уникальный НЛО, обладающий несколькими «пылающими» хвостами. Ролик снят на территории Польши.

При просмотре записи сначала может показаться, что этим объектом является падающее воздушное судно, которое загорелось прямо в воздухе. Однако никакой информации об упавшем самолете в Польше не поступало. Некоторые предположили, что на камеру запечатлен метеорит, однако, по словам специалистов, они снижаются с гораздо большей скоростью.

Эксперт в области уфологии Скотт Уоринг тоже просмотрел данное видео и пришел к выводу, что на нем запечатлен инопланетный корабль или дрон, прилетевший на Землю, чтобы провести разведывательную миссию. Он также снова обвинил мировые правительства в том, что они прячут от людей сведения о существовании пришельцев.

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