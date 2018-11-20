В небе над Чехией обнаружены два «замаскированных» под облака НЛО

В Чехии сразу несколько человек стали свидетелями странного явления – в небе появились необычные облака, которые внешне напоминали летающие тарелки.

Очевидцы произошедшего тут же запечатлели «облака» на камеру, а затем отправили фотографии специалистам, чтобы те объяснили им природу данного явления. Первым откликнулся эксперт в области уфологии Скотт Уоринг, который заявил, что эти объекты являются замаскированными кораблями пришельцев. Благодаря этой маскировке инопланетяне могут спокойно наблюдать за землянами, не вызвав у них подозрений.

Исследователь внеземных цивилизаций также отметил, что облако в виде диска было создано инопланетянами при помощи уникального силового щита. Однако скептически настроенные пользователи не поверили уфологу, отметив, что речь идет об обычном облаке, которое получило дискообразную форму из-за определенных погодных условий.