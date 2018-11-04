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В ФОКУСЕ

В НАТО сообщили о невозможности быстро отреагировать на конфликт с Россией

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категория: В ФОКУСЕ

В агентстве Defense News заявляют, что НАТО не удастся своевременно отреагировать на возможную войну с Российской Федерацией из-за возникновения серьезных проблем с переброской военных отрядов в Европе.

Если рассматривать возникшие трудности с военной стороны, то для их решения выделяется недостаточно средств и сил, считает Ян Брукс, руководитель Международного штаба Североатлантического Альянса. Он добавляет, что формирование бригад, получение нужного финансирования и постройка дорог играют важную роль в вопросе реагирования на агрессию со стороны потенциального противника, однако им уделяется мало внимания. В издании отмечают, что сложности с передвижением войск появились из-за непроработанной логистики – все еще нужно составить список дорог, которые могут выдержать боевой транспорт, повысить пропускную способность основных портов и отремонтировать некоторые ж/д пути.

Специалисты также отмечают, что перемещению армию мешает тот факт, что приходится постоянно запрашивать разрешения у множества государств на пересечение их территорий. Однако Брукс отмечает, что юридические проблемы можно решить довольно быстро. По его подсчетам на это уйдет несколько недель.

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