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В ФОКУСЕ

В НАТО подобрали название для российской ракеты «Буревестник»

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категория: В ФОКУСЕ

Анкит Панда, журналист из The Diplomat, на своей страничке в «Твиттере» рассказал, какое обозначение получила новейшая российская ракета «Буревестник» у НАТО.

По словам сотрудника прессы, сославшегося на собственные источники, сверхзвуковой снаряд с ядерной энергетической установкой в НАТО назвали Skyfall. Перевод этого слова выглядит следующим образом: «падение небес». Ракета также получила уникальный код SSC-X-9. Напоминаем, что впервые о данном оружии сообщил президент РФ Владимир Путин в начале нынешней весны.

Летом сотрудники Министерства обороны разместили запись с тестированием новой ракеты. Они добавили, что она способна лететь на низкой высоте и имеет почти неограниченную дальность полета. По их мнению, «Буревестник» неуязвим для любых текущих установок ПРО.

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