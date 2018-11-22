В НАТО подобрали название для российской ракеты «Буревестник»

Анкит Панда, журналист из The Diplomat, на своей страничке в «Твиттере» рассказал, какое обозначение получила новейшая российская ракета «Буревестник» у НАТО.

По словам сотрудника прессы, сославшегося на собственные источники, сверхзвуковой снаряд с ядерной энергетической установкой в НАТО назвали Skyfall. Перевод этого слова выглядит следующим образом: «падение небес». Ракета также получила уникальный код SSC-X-9. Напоминаем, что впервые о данном оружии сообщил президент РФ Владимир Путин в начале нынешней весны.

Летом сотрудники Министерства обороны разместили запись с тестированием новой ракеты. Они добавили, что она способна лететь на низкой высоте и имеет почти неограниченную дальность полета. По их мнению, «Буревестник» неуязвим для любых текущих установок ПРО.