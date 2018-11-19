В Москве задержан прыгнувший в реку уличный грабитель

В столице России сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать уличного грабителя, напавшего на учащуюся школы и прыгнувшего в реку при побеге от полицейских.

По словам работников полиции, преступник набросился на школьницу старших классов и ее бабушку. Он взял учащуюся за горло и начал ударять ее по голове, желая отобрать у нее деньги и мобильное устройство. За девочку заступился человек, проходивший рядом. Пенсионерка тем временем позвонила полицейским.

Грабитель, не сумевший забрать ничего ценного, попытался скрыться от преследователя, прыгнув в холодную воду. На место инцидента прибыли стражи правопорядка, которые и смогли вытащить преступника из реки. Затем они доставили его в полицейский участок, где возбудили по отношению к нему уголовное дело.