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В ФОКУСЕ

В квартире вице-спикера красноярского Заксобрания найдены предсмертные записки

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категория: В ФОКУСЕ

Следователи смогли найти предсмертные письма Алексея Клешко, вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края. Они лежали в его рабочем кабинете и квартире.

Тело чиновника было найдено сегодня утром, 19 ноября, неподалеку от дома, находящегося в центральном районе города Красноярск. В региональном Следственном комитете отмечают, что получили сведения об этом происшествии в полседьмого утра по местному времени. В настоящий момент времени следователи проводят проверку по выяснению всех обстоятельств случившегося.

В сообщении от следователей говорится, что проводится опрос соседей и консьержа. В нем также отмечается, что сразу в двух местах были найдены предсмертные записки умершего, что может указывать на самоубийство.

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