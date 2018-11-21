В Крыму прокомментировали сообщение о проседании моста через Керченский пролив

Представители информационного центра «Крымский мост» решили ответить на недавние высказывания специалистов Украины о просадке мостовой конструкции, проложенной через Керченский пролив.

В сообщении сотрудники инфоцентра в шутку ответили от имени моста. В нем говорится, что мост останется над проливом навсегда. Он был также удивлен тем, что о нем до сих пор появляются мифы. Напомним, что вчера украинские эксперты заявили, что некоторые участки сооружения ежегодно опускаются на десятки миллиметров, а зимой оно и вовсе станет нестабильным.

При возведении данного моста СМИ Украины нередко публиковали ложные сведения о нем. На данный момент времени мост в Крым является наиболее протяженным в РФ. В длину он достигает девятнадцати километров. Первые автомобили проехали по нему уже в мае этого года.