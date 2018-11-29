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В ФОКУСЕ

В Крыму опровергли информацию о блокировании азовских портов Украины

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В Крыму были опровергнуты данные о том, что РФ не пропускает корабли, идущие через Керченский пролив и направляющиеся в порты Украины, расположенные в Азовском море.

По словам источника, который напрямую связан с морскими перевозками в регионе, ни один корабль, вне зависимости от того, какой флаг на нем установлен, не задерживают в проливе. В текущих правилах указано, что заявку на прохождение данного участка нужно подавать за двое суток. Ее подтверждают за 24 часа до того, как судно должно пройти пролив. Потом кораблям нужно ждать своей очереди.

Ранее Владимир Омелян, глава украинского Министерства инфраструктуры, отметил, что более тридцати кораблей Украины не пропускают через пролив. Он обвинил РФ в том, что она якобы заблокировала порты Мариуполя и Бердянска.

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