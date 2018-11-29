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В ФОКУСЕ

В Кремле прокомментировали призыв Киева ввести корабли НАТО в Азовское море

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категория: В ФОКУСЕ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, отметил, что Кремль отрицательно отреагировал на просьбу Украины отправить в Азовское море боевые корабли НАТО.

Чиновник заявил, что подобные призывы приводят только к увеличению напряженности и усилению провокации, которая основана лишь на внутриполитических интересах Петра Порошенко, возникших перед президентскими выборами. Однако Песков не стал рассматривать возможность того, что Североатлантический Альянс действительно пошлет свой флот в указанный регион.

В минувшее воскресенье три боевых украинских судна пересекли границу РФ, а затем направились к Керченскому проливу. Пограничники России сначала потребовали нарушителей остановиться, а затем насильно их задержали.

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