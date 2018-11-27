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В ФОКУСЕ

В Красноярске подростки подожгли приятеля на катке ради забавы

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категория: В ФОКУСЕ

Несколько подростков в прошедшие выходные в городе Красноярск подожгли своего товарища, когда катались на местном катке. О данном инциденте стало известно лишь сейчас после размещения соответствующего ролика в Сети.

Автор сообщения отметил, что дети смогли далеко не сразу потушить своего знакомого, хоть они и имели при себе огнетушитель. Он добавил, что работники местного катка часто жалуются на этих подростков, так как они ведут себя невоспитанно: постоянно грубят всем и становятся виновниками различных инцидентов.

Журналисты связалась с правоохранительными органами города и выяснили, что после появления видео с поджогом полицейские начали проведение соответствующей проверки. Ее результаты станут известны в ближайшие дни.

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