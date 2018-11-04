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В ФОКУСЕ

В Красноярске Boeing готовится к аварийной посадке из-за трещины в стекле

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категория: В ФОКУСЕ

В воздушной гавани Красноярска в скором времени совершит аварийную посадку «Боинг 737», которым владеет авиаперевозчик NordStar. Данная информация была опубликована представителями прокуратуры по транспортным вопросам.

В сообщении для прессы отмечается, что воздушному судну предстоит осуществить вынужденную посадку в красноярском аэропорту по причине активации одного из датчиков, указывающего на техническую неполадку. В настоящий момент времени Boeing осуществляет выработку горючего. В авиакомпании сейчас решают вопрос о предоставлении резервного лайнера. Представители NordStar при этом заявили, что летчики решили посадить самолет из-за появления на его лобовом стекле трещины.

Авиаперевозчик отмечает, что пилоты планируют посадить воздушное судно в 13:30 по московскому времени. Когда пассажиров и их багаж переместят на другой авиалайнер (на это уйдет примерно час), летчики собираются завершить данный рейс. На борту «Боинга» находятся 173 человека. Как только он сядет на взлетно-посадочную полосу, техники займутся его тщательным осмотром. В региональной транспортной прокуратуре отметили, что к месту инцидента были отправлены специалисты, которые проконтролируют соблюдение прав всех пассажиров.

Источник видео: Телеканал 360

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