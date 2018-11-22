В Китае сняли с продажи товары Dolce&Gabbana из-за обвинений в расизме

Интернет-магазины КНР убрали с продажи всю продукцию известного бренда Dolce&Gabbana из Италии, после того как он был обвинен в расизме.

Вчера итальянская компания попала в центр расистского скандала по причине демонстрации противоречивых рекламных видео в рамках модного показа, прошедшего в Шанхае, и высказываний, сделанных якобы представителями марки. В этих роликах демонстрируется молодая девушка из Китая, пытающаяся есть блюда из Италии деревянными палочками. За кадром при этом мужчина советует ей, как выполнить эту сложную задачу. Многие пользователи заявили, что в рекламе имеется оскорбительный двойной смысл.

Ситуация была усугублена сообщениями в социальных сетях, оскорбляющими китайцев и якобы сделанными Стефано Габбаном. Позднее представители бренда заявили, что аккаунт известного дизайнера взломали хакеры, и извинились за все публикации.