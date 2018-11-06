В Китае представили полноразмерный макет создаваемого с Россией самолета CR929

В рамках авиасалона China Airshow, проходящего в Чжухае, был продемонстрирован полноразмерный макет пассажирского лайнера CR929, создаваемого китайскими и российскими специалистами.

Модель имеет реальные размеры и показывает гостям выставки переднюю часть вместе с интерьерами двух салонов: эконом и бизнес классов. В длину макет составляет 22 метра, в ширину – 5,9 метра, а в высоту – 6,5 метра. В более дорогой части имеются два ряда сидений, а в бюджетной – три ряда. По словам Юрия Слюсаря, главы Объединенной авиастроительной корпорации, на сегодняшний день ведутся работы по организации совместного конструкторского бюро, которое будет состоять из инженеров из Китая и России. Создание самолета сейчас находится на стадии разработки эскизов.

Впервые о данном проекте заговорили около четырех лет назад. В прошлом году ему дали название, первые буквы которого обозначают страны, участвующие в его разработке. Предприятие по производству авиалайнера будет построено в Шанхае. Оба государства собираются потратить на создание самолета около 20 миллиардов долларов. Большая часть из этих средств будет израсходована на возведение производственных мощностей. CR929 оснастят российским двигателем ПД-35.