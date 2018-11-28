В Кемерово на видео запечатлели «падение НЛО»

Житель Кемерово опубликовал в соцсетях видео, на котором демонстрируется падение неизвестного летающего объекта, испускавшего яркий свет.

Данное происшествие случилось вчера вечером, 27 ноября, на улице Терешковой. О странном объекте также сообщили люди, проживающие в Новосибирске. По их словам, они тоже увидели в небе яркий НЛО, который стремительно падал вниз. Астрономы тут же предположили, что речь идет о метеорите.

Работники местного планетария отметили, что жителям российских городов удалось увидеть крайне редкое явление, так как заметить его можно лишь в темное время суток и при чистом небосводе. К тому же большинство метеоров падают в моря и океаны.