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В ФОКУСЕ

В Казани выбрали победительницу конкурса «Краса студенчества России»

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категория: В ФОКУСЕ

Алина Зарейник, студентка ПГУ, смогла одержать победу в конкурсе красоты «Краса студенчества России». Завершающий этап соревнования состоялся в столице Республики Татарстан.

После получения заветной короны Зарейник выразила благодарность всем организаторам конкурса, присутствовавшим в зале зрителям и своим родителям, которые вложили в нее немало своих сил и времени. Студентка помимо драгоценного украшения получила в награду 100 000 рублей.

В конкурсе приняли участие свыше семидесяти девушек из самых разных российских регионов, однако в финал удалось пройти лишь двенадцати из них. Участницы соревнования должны были иметь хорошее портфолио и обладать какими-либо достижениями в различных сферах. К тому же все студентки прошли тест на знание истории страны.

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