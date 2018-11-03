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В ФОКУСЕ

В Индонезии погиб водолаз в ходе поисков разбившегося самолета

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категория: В ФОКУСЕ

В информационном издании Straits Times сообщают, что в ходе поисковой миссии, связанной с обнаружением обломков рухнувшего в воду «Боинга» авиаперевозчика Lion Air, погиб индонезийский водолаз Сиаруп Анто.

В агентстве отмечают, что данное происшествие случилось вчера, 2 ноября, в 12:30 по московскому времени. Согласно предварительной информации спасатель умер из-за сильной декомпрессии. Журналисты заявляют, что погибший являлся опытным водолазом, который принимал участие во множестве поисковых миссиях, включая нахождение самолета, потерпевшего крушение в Яванском море около четырех лет назад. Он также участвовал в спасательной операции, прошедшей в городе Палу (Индонезия), который серьезно пострадал от цунами.

Что касается упавшего воздушного судна, то он вылетел из Джакарты 29 октября в утренние часы. Его точка назначения находилась на острове, расположенном неподалеку от Суматры. Уже через тринадцать минут после подъема с взлетно-посадочной полосы он рухнул в воду. Обломки Boeing 737 находятся под водой на глубине до 40 метров. Специалисты все еще выясняют причины трагедии. Упавший самолет был собран в текущем году, а компания начала эксплуатировать его только в августе.

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