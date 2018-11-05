В Иерусалиме сбылось третье пророчество о конце света

В зарубежном издании The Sun заявляют о том, что в Иерусалиме люди стали свидетелями одного из предсказаний о грядущем конце света. Про Армагеддон начали говорить верующие граждане, некоторые из которых заметили змею, проползшую по стене плача.

Свидетелями данного события стали десятки людей, однако многие из них не увидели в нем ничего сверхъестественного. По их словам, змея забралась на поверхность, чтобы съесть пролетавших рядом птиц. Однако, по мнению тех, кто изучает священные рукописи Торы, эта рептилия является уже третьим признаком того, что совсем скоро наступит конец всего сущего. Прошлое пророчество сбылось в предыдущем месяце, когда фотограф-любитель из Израиля запечатлел рыбу в Мертвом море. Немалое количество верующих сразу же заговорили о словах пророка Иезекииля, согласно которым перед закатом человечества в мертвой воде появится жизнь.

В сентябре на территории Израиля родилась коровка ярко-красного цвета, о которой тоже говорится в Торе. Журналисты отмечают, что данное животное часто фигурирует в священных текстах, где говорится об апокалипсисе. Впрочем, ученые просят людей не беспокоиться, сообщая, что на Земле не обнаружено никаких предпосылок к скорому концу света.