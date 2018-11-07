В ФСИН прокомментировали фото с поедающим икру и крабов бандитом Цеповязом

Представители ФСИН решили прокомментировать фотоснимок, демонстрирующий, как заключенный Вячеслав Цеповяз ест красную икру, шашлык и крабы, находясь за решеткой.

Валерий Максименко, руководитель ведомства, отметил, что фото было сделано около трех лет назад. По его словам, трудно искоренить всю коррупцию в отдаленных от центра районах, в особенности, когда у осужденного имеются огромные деньги. Он добавил, что была проведена проверка и наказаны все причастные к этому инциденту работники колонии, а Цеповяза сейчас содержат в жестких условиях.

Глава ФСИН отмечает, что многие заключенные могут осуществить заказ различных продуктов питания, но мобильные устройства, на одно из которых был сделан фотоснимок, проносить строго запрещено. Представитель службы сообщил, что данный снимок осужденный отправил своей супруге Наталье Стришней, однако она продемонстрировала его прокуратуре лишь летом 2018 года. Поздняя публикация может быть связана с имущественным спором, возникшим между бывшими супругами.

Ранее жена Цеповяза сообщила, что на содержание мужа в тюрьме у семьи каждый год уходило почти 3 миллиона рублей. Она добавила, что развелась с Вячеславом около года назад и теперь он пробудет забрать у нее бизнес.