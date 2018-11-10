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В ФОКУСЕ

В Эр-Рияде ливень прорвал крышу и затопил международный аэропорт

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категория: В ФОКУСЕ

В СМИ сообщают, что в столице Саудовской Аравии прошел сильный дождь, который смог прорвать кровлю международной воздушной гавани. В итоге здание аэропорта практически полностью затопило.

Журналисты заявляют, что ливни прошли не только в Эр-Рияде, но также в Джидде и Мекке. В Кувейте дожди тоже привели к локальным потопам – местным работникам экстренных служб в настоящее время помогают саудовские спасатели. В издании Arab News заявляют, что текущие погодные условия сохранятся вплоть до воскресенья. Власти просят местных жителей действовать в соответствии с правилами безопасности, к примеру, осторожно переходить по скользким дорогам и стараться не заходить в низменные затопленные участки. Автолюбителям советуют соблюдать определенную дистанцию между машинами, чтобы снизить риск возникновения дорожных аварий.

Причиной сильных ливней стал циклон, который пришел в Персидский залив в минувший четверг. Сегодня сильные дожди должны будут начаться и в Катаре. Ранее было сообщено о том, что из-за ливня были затоплены некоторые центральные улицы города Киев. Более того, этот потоп оказался уже четвертым по счету за последние месяцы.

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