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В ФОКУСЕ

В Египте разбился произведенный в России истребитель МиГ-29М‍

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категория: В ФОКУСЕ

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о том, что в Египте потерпел крушение истребитель МиГ-29М.

На данный момент известно, что самолет рухнул на землю во время выполнения планового учебного полета. Пилот успел катапультироваться. По предварительным данным, в результате крушения никто не пострадал. Что стало причиной аварии пока не сообщалось.

«Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия», — сообщили в пресс-службе ОАК.

Стоит отметить, что истребители МиГ-29М были отправлены из России в Египет в 2018 году в рамках коммерческого контракта.

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