В Братске водитель грузовика снес светофоры напротив мэрии

В городе Братск на перекрестке Ленина-Советская 7 ноября произошла нерядовая дорожная авария – грузовое авто снесло сразу три опорных столба, обесточив тем самым все светофоры, расположенные в районе мэрии.

По словам Андрея Бакшеева, замглавы комитета ЖКХ в городской администрации, грузовик проехал по улице Ленина с кузовом, который находился в поднятом состоянии. В итоге он задел электропровода, питавшие энергией светофоры и наружные огни. Самосвал оборвал несколько электролиний, а также повредил опоры с освещением и два светофора. Чиновник пока не смог указать точный размер ущерба, отметив лишь, что на монтаж одной опоры требуется как минимум 100 000 рублей, а на установку светофорного объекта с прокладкой всех кабелей может уйти до 400 000 рублей.

В администрации добавили, что водитель грузовой машины не стал скрываться с места ДТП. На него решили составить административный протокол и оштрафовать на 5 000 рублей. Бакшеев также решил обратиться к водителям самосвалов, попросив их внимательней следить за своими транспортными средствами и всегда соблюдать ПДД. На данный момент времени специалисты оценивают повреждения и объемы необходимых работ для их устранения. После этого виновнику происшествия (водителю и организации, на которую он работает) будет предъявлен счет.