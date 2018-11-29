В Бердске школьницу не пустили на занятия из-за цвета волос

В населенном пункте Бердск местная прокуратура занялась проверкой учебного учреждения, в котором учащуюся шестых классов не пустили на уроки из-за нестандартного окраса волос.

Местные средства массовой информации ранее опубликовали новость о том, что школьницу прогнали из заведения по причине того, что ее волосы были покрашены в голубой цвет с помощью специального шампуня. Работники школы заявили, что не стали допускать девочку до занятий, так как ее внешний вид не соответствовал обычному стилю учеников.

Романом Сиваком, прокурором Бердска, будет организована проверка, в ходе которой он оценит соблюдение прав ребенка. После ее завершения будет дана оценка правомерности действий сотрудников общеобразовательного учреждения.

Ранее похожий случай был зафиксирован в Петербурге. Школьницу выгнали с линейки из-за синих волос.