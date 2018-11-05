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В ФОКУСЕ

В Башкирии водолазы обнаружили тело пропавшего рыбака

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категория: В ФОКУСЕ

В населенном пункте Белорецк, расположенном в Республике Башкортостан, была завершена поисковая операция, направленная на нахождение 35-летнего рыбака по имени Владимир Ляпин – водолазы нашли его тело в местном водоеме.

В местных средствах массовой информации отмечают, что в минувший четверг в восемь часов вечера погибший поехал вместе с двумя знакомыми на рыбалку. По словам знакомых, Ляпин залез в лодку и поплыл смотреть сети с уловом, а они в свою очередь остались в автомобиле. Через два часа ожиданий они предположили, что с их другом что-то случилось, а потому вызвали спасателей. Согласно предварительным данным мужчина не устоял на лодке и выпал за борт – само плавательное средство было обнаружено неподалеку в перевернутом состоянии. Тело удалось найти лишь через несколько дней.

Спасатели предупреждают людей не заходить в воду без особой на то необходимости в осенние месяцы, так как намокшая одежда тут же потянет их вниз. К тому же температура воды в этот период не превышает 10 градусов. Однако родственники и близкие погибшего считают, что его приятели что-то скрывают, так как все время путаются в рассказанной ими истории и не могут внятно объяснить, что случилось в тот день.

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