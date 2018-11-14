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В ФОКУСЕ

В Башкирии автомобиль вылетел с моста, два человека погибли

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В ночь на среду, 14 ноября, на территории Республики Башкортостан случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на третьем километре трассы, ведущей из Мишкино в Нововаськино.

Представители государственной автоинспекции опубликовали официальный пресс-релиз по поводу данного ДТП. Согласно предварительным сведениям 31-летний водитель, находясь за рулем Lada Kalina, на большой скорости столкнулся с мостовым ограждением, разрушил его и слетел в овраг. Машина перевернулась несколько раз, а затем упала на крышу. Сотрудники ДПС считают, что автомобилист не справился с управлением из-за превышения скорости.

В региональном Управлении ГИБДД добавили, что данный инцидент унес жизнь не только водителя, но и его пассажира. Третий человек, сидевший на заднем кресле, остался жив, но получил различные травмы, поэтому был отправлен в ближайшее медицинское учреждение. Следователи тоже посетили место аварии, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. В ведомстве также отметили, что за последние 24 часа ими было выявлено свыше 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, задержано 29 человек, сидевших за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и найдена одна угнанная машина.

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