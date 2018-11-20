В Барнауле задержан вор, присваивающий канализационные люки

В Барнауле был арестован мужчина, которому инкриминируют кражу нескольких канализационных люков с городских улиц.

Задержанным оказался местный житель, который, по мнению полицейских, незаконным образом присвоил не менее шести канализационных люков. Появившуюся в СМИ информацию подтверждает пресс-служба МВД РФ по Алтайскому краю.

Поиски злоумышленники начались после обращения в правоохранительные органы представителя компании, владеющей люками. На сообщение незамедлительно отреагировали, благодаря чему вскоре удалось задержать воришку. Любителем люков оказался 42-летний мужчина. Отмечается, что барнаулец нигде не работает.

Вскоре после задержания он дал признательные показания. Известно, что в отношении вора возбуждено уголовное дело по статье «Кража».