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В ФОКУСЕ

В Барнауле задержан вор, присваивающий канализационные люки

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категория: В ФОКУСЕ

В Барнауле был арестован мужчина, которому инкриминируют кражу нескольких канализационных люков с городских улиц.

Задержанным оказался местный житель, который, по мнению полицейских, незаконным образом присвоил не менее шести канализационных люков. Появившуюся в СМИ информацию подтверждает пресс-служба МВД РФ по Алтайскому краю.

Поиски злоумышленники начались после обращения в правоохранительные органы представителя компании, владеющей люками. На сообщение незамедлительно отреагировали, благодаря чему вскоре удалось задержать воришку. Любителем люков оказался 42-летний мужчина. Отмечается, что барнаулец нигде не работает.

Вскоре после задержания он дал признательные показания. Известно, что в отношении вора возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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