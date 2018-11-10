В 2018 году 16 комплексов беспилотников поступят в ЦВО

Представители Центрального военного округа (ЦВО) заявили сегодня, 10 ноября, что в нынешнем году их артиллеристы должны будут получить на вооружение как минимум 16 боевых комплексов с беспилотниками, именуемыми «Элерон-3» и «Орлан-10».

По словам военных, каждая установка включает в себя современный беспилотный летательный аппарат, оснащенный новейшими наблюдательными системами, включающими в себя различные камеры и тепловизор. Они установлены на платформе, способной поворачиваться в разные стороны и при этом удерживать устройство слежения на одном уровне, чтобы демонстрируемая картинка оставалась плавной и четкой. Каждый дрон также оснащен оборудованием для ретрансляции. Артиллерийские отряды смогут применять их для осуществления быстрой и эффективной разведки местности. С помощью них им удастся получать оперативную информацию о целях и корректировать огонь.

Новые беспилотники могут осуществлять свои основные задачи на протяжении от двух до восемнадцати часов. Их максимальная высота полета составляет несколько километров. Они способны летать со скоростью до 160 километров в час и передавать данные оператору, расположенному в 60 километров от них.