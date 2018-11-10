Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

В 2018 году 16 комплексов беспилотников поступят в ЦВО

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Представители Центрального военного округа (ЦВО) заявили сегодня, 10 ноября, что в нынешнем году их артиллеристы должны будут получить на вооружение как минимум 16 боевых комплексов с беспилотниками, именуемыми «Элерон-3» и «Орлан-10».

По словам военных, каждая установка включает в себя современный беспилотный летательный аппарат, оснащенный новейшими наблюдательными системами, включающими в себя различные камеры и тепловизор. Они установлены на платформе, способной поворачиваться в разные стороны и при этом удерживать устройство слежения на одном уровне, чтобы демонстрируемая картинка оставалась плавной и четкой. Каждый дрон также оснащен оборудованием для ретрансляции. Артиллерийские отряды смогут применять их для осуществления быстрой и эффективной разведки местности. С помощью них им удастся получать оперативную информацию о целях и корректировать огонь.

Новые беспилотники могут осуществлять свои основные задачи на протяжении от двух до восемнадцати часов. Их максимальная высота полета составляет несколько километров. Они способны летать со скоростью до 160 километров в час и передавать данные оператору, расположенному в 60 километров от них.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В Эр-Рияде ливень прорвал крышу и затопил международный аэропорт
  2. Обновленный вертолет Ми-26 впервые попал на видео
  3. На видео попал загоревшийся в Петербурге гипермаркет «Лента»

Эти новости могут вас заинтересовать

Ольга Бузова «засветилась» в новом видео с Филиппом Киркоровым

WSJ: США рассматривают возможность нанесения удара по силам РФ и Ирана в Сирии

Концерн «Калашников» начнет серийный выпуск нового пистолета Лебедева в 2019 году

На видео попала боевая операция новейшего истребителя F-35B

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках