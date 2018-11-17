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В ФОКУСЕ

Умер российский певец Евгений Осин

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категория: В ФОКУСЕ

В субботу, 17 ноября, на 54-ом году жизни скончался российский певец Евгений Осин. Об этом сообщил директор музыканта Александр Сидоренко.

Как передает источник, певец умер в своей московской квартире. Евгений около суток не выходил на связь, после чего, его сестра Альбина отправилась к нему домой, где и нашла труп. Причина смерти не установлена.

Советский музыкант и автор песен родился 4 октября 1964 года в Москве, где и по сей день проживал. Евгений Осин является автором хита «Плачет девушка в автомате».

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