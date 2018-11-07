Украинские депутаты нарядились казаками и написали Путину

Депутаты Верховной рады, по отношению к которым были применены российские экономические санкции, устроили «костюмированное представление». Политики написали письмо «не делового характера» президенту России Владимиру Путину.
Ироничная акция является пародией на известную картину Ильи Репина «Письмо запорожцев турецкому султану». В мероприятии приняли участие девять политиков, включая Алексея Гончаренко, Владислава Сервюкова.
Как позднее выяснилось, письмо Владимиру Путину состояло из нецензурной лексики и различных ругательств.