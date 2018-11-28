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В ФОКУСЕ

Украина попросила НАТО увеличить количество кораблей в Черном море

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категория: В ФОКУСЕ

Андрей Парубий, спикер Верховной рады, после прибытия в Брюссель призвал страны-участницы НАТО перебросить в Черное море свои воздушные и морские суда.

Данная информация была сообщена самим Парубием во время беседы с представителями прессы. Он считает, что тем самым удастся обеспечить стабильную и безопасную обстановку во всем регионе. Украинский представитель также рассказал членам Североатлантического Альянса, что введенное военное положение касается только тех зон, которые имеют границы с Россией. Он добавил, что выбранный срок поможет Украине быстро мобилизовать свои силы при эскалации конфликта.

Затем украинский чиновник заявил, что участники НАТО с пониманием отнеслись к его аргументам. По его мнению, Украина смогла показать мировому сообществу, что возможная отмена президентских выборов в стране является еще одним «российским фейком».

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