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В ФОКУСЕ

Украина намерена закрыть Босфор для боевых кораблей России

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категория: В ФОКУСЕ

Украина собирается попросить страны мира заблокировать Босфорский пролив для кораблей РФ из-за неспокойной обстановки, сложившейся в Керченском проливе.

По словам Игоря Воронченко, командующего украинскими ВМС, Российская Федерация осуществила акт агрессии против украинской стороны. По этой причине Киев попытается закрыть пролив Босфор, чтобы Россия ощутила последствия от нарушения международного права. Он также заявил, что Украина на данный момент времени не только отстаивает свой суверенитет, но и защищает весь западный мир.

Командующий добавил, что РФ пробует распространить свое влияние в нескольких регионах, а получение контроля над Украиной якобы играет в ее плане первостепенную роль. Напоминаем, что конфликт между странами разгорелся с новой силой, после того как три украинских корабля нарушили границу России, а затем насильно были остановлены российскими пограничниками.

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