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КОСМОС

Уфологи обвинили пришельцев в поджоге леса в Калифорнии

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категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

Многие эксперты в сфере уфологии считают, что пожары в Калифорнии начались из-за действий инопланетян, решивших испытать на людях новейшее энергетическое оружие.

Охотники за НЛО отмечают, что возгорание в американских лесах возникло из-за использования пришельцами мощного лазера. Именно этим они объясняют тот факт, что пожары оказались очень точечными. Например, в Сети можно увидеть немало фотографий, где показаны сгоревшие дома, возле которых деревья оставались практически невредимыми. Огонь также не затронул некоторые постройки, хотя вокруг них всех сгорело дотла.

По мнению уфологов, столь огромной точности пришельцам удалось добиться благодаря применению лазерного оружия, установленного на звездолетах. Они предположили, что мощные ураганы и бури тоже могут оказаться происками внеземных цивилизаций, которые по неизвестной причине проверяют стойкость землян.

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