Уфолог Скотт Уоринг обнаружил НЛО возле МКС

Известный специалист в области уфологии Скотт Уоринг рассказал о том, что в четверг внешние камеры МКС зафиксировали полет неизвестного летающего объекта, напоминавшего спутник.

Уфолог смог обнаружить НЛО лишь с помощью инфракрасного излучения. К тому же в тот момент лучи от Солнца находились под нужным углом. Именно по этой причине изображение окрашено в красноватый и фиолетовый цвета. Эксперт добавил, что человеческий глаз не способен обнаружить подобный объект, в отличие от видеокамер.

Уорингу удалось рассчитать примерное расстояние между необычным объектом и МКС, а также его скорость полета. Новые данные еще больше убедили его в том, что на видео запечатлен замаскированный звездолет, принадлежащий инопланетянам.