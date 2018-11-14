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В ФОКУСЕ

Учительница пригрозила школьникам расстрелом за надпись «Путин – вор» на доске

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категория: В ФОКУСЕ

В одном из учебных заведений Красноярского края учащиеся оставили на доске надпись «Путин – вор». После этого учительница сказала, что во времена СССР за такое поведение их бы расстреляли.

Данное происшествие случилось в общеобразовательной школе №20, расположенной в поселке Таёжный в Богучанском районе. Ролик, на котором пожилая женщина отчитывает учеников, был размещен в Интернете одним из школьников. В описании к видео говорится о том, что во время перерыва между уроками десятиклассники написали на доске оскорбительное высказывание о российском президенте. Их действия заметила учительница, преподающая обществознание и историю в данном учебном учреждении. Она сказала, что в советский период их бы тут же расстреляли, а сейчас за ними могут прийти «телохранители президента», если бы она решила рассказать об их поступке полицейским.

По словам учительницы, она сделала одолжение детям и не стала вызывать сотрудников правоохранительных органов, чтобы не навлекать на образовательное заведение позор. Она добавила, что ее вчера убедили не делать этого, однако многие учителя жалуются на плохое поведение в классе. Однако вместо учительницы раскрутить данное дело решили сами школьники, опубликовав запись в Сети.

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