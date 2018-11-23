Ученые выяснили возможность атмосферного распыления для борьбы с глобальным потеплением

Программу по торможению глобального потепления путем распыления аэрозолей в атмосферу Земли с помощью специальных самолетов вполне реально осуществить, однако с текущим уровнем технологий на ее реализацию уйдет слишком много денежных средств. К тому же ее вряд ли удастся сохранить в секрете.

Эти выводы были представлены в новом исследовании, опубликованном сегодня в журнале Environment Research Letters. В нем рассмотрены возможности и издержки различных методов доставки сульфатов в нижнюю стратосферу. Эти вещества называют стратосферными аэрозолями. Они способны создать глобальный эффект затемнения, снизив тем самым нагрев планеты.

Исследователи изучили затраты и практические возможности гипотетического крупномасштабного проекта «солнечной геоинженерии», который якобы начнется через 15 лет. Его цель заключается в сокращении антропогенного радиационного воздействия почти в два раза путем размещения особого материала на высоте около 20 километров. Они также обсудили вопрос о том, удастся ли сохранить эту идеализированную программу в тайне.

Доктор Гернот Вагнер из Школы инженерных и прикладных наук им. Джона А. Полсона Гарвардского университета и соавтор исследования сообщил следующее: «Солнечная геоинженерия часто описывается как “быстрый, дешевый и несовершенный” метод. Мы не стали выдвигать какие-либо суждения по поводу целесообразности использования аэрозолей, а показали, что эта программа с технической точки зрения вполне выполнима через 15 лет, причем ее стоимость окажется сравнительно недорогой. В среднем нужно будет тратить от 2-х до 2,5 миллиардов долларов в год на протяжении первых 15 лет».

Ученые подтвердили более ранние исследования, в которых уже говорилось о низких прямых затратах на потенциальное распыление аэрозолей в стратосфере. Однако в то время специалисты смогли прийти к этим числам лишь при учете того, что в реализации проекта примут участие аэрокосмические компании.

Еще одним соавтором исследования является Уэйк Смит – преподаватель Йельского колледжа, генеральный директор Pemco World Air Services (ведущая компания по модификации самолетов в мире), главный операционный директор Atlas Air Worldwide Holding (международная грузовая авиакомпания) и президент подразделения летного обучения Boeing. Он сказал: «Меня заинтриговала инженерная сторона вопроса, связанная с распылением аэрозолей. Я также рассмотрел многие исследования, в которых предполагается, что выполнить всю необходимую работу смогут существующие самолеты после прохождения определенной модификации. Но оказалось, что это не так. Понадобится воздушное судно с совершенно новым дизайном, чтобы распылить вещество в стратосфере. Ни один из существующих самолетов не обладает нужной полезной нагрузкой и предельной высотой полета».

«Мы разработали спецификации для этой задачи и получили прямой доступ к разработкам нескольких аэрокосмических и моторных компаний. Нужное транспортное средство по своему весу эквивалентно большому пассажирскому самолету с узким корпусом. Однако чтобы поддерживать его на высоте 20 километров площадь крыльев должна оказаться в два раза больше, чем у нынешних авиалайнеров. Что касается тяги, то она тоже должна быть двойной, поэтому на самолет придется установить четыре двигателя вместо двух», – добавил Смит.

«В то же время его фюзеляж должен быть коренастым и узким, чтобы вместить тяжелую, но плотную массу расплавленной серы. Пассажирские самолеты наоборот обладают слишком объемными пространствами», – заявил специалист.

Команда оценила общие затраты на разработку новой авиатехники. Согласно их подсчетом на создание планера уйдет менее 2-х миллиардов долларов. Еще 350 миллионов понадобятся для модифицирования существующих двигателей.

В первый год планируется создать 8 новых летательных средств. На протяжении следующих 15 лет их количество увеличат до 100 самолетов. Вначале они смогут выполнять около 4-х тысяч миссий за год, а затем число операций возрастет до 60 тысяч в год.

«Учитывая потенциальные преимущества от сокращения среднего прогнозируемого роста радиационного воздействия, полученные нами цифры демонстрируют “невероятную экономию” солнечной геоинженерии. Финансированием данной программы могут заняться десятки стран, а необходимая технология не выглядит невыполнимой», – отметил доктор Вагнер.

Однако, по мнению авторов статьи, все это не должно усиливать страх людей о том, что какая-нибудь страна-изгой или оператор может запустить подпольную программу по распылению аэрозолей, скрыв это от всего мира.

«Никакую глобальную программу, которую мы обсудили в нашей работе, невозможно сохранить в секрете. Даже наш гипотетический проект предполагает выполнение как минимум 4-х тысяч полетов за год на необычайно больших высотах с применением огромных самолетов. Подобная деятельность никогда не останется незамеченной», – сказал в конце Смит.