Ученые выяснили причину любви к горьким напиткам

Ученые решили провести ряд исследований и выяснить, с чем связана любовь человека к тем или иным напиткам. В команду вошли специалисты из Австралии, Британии и США. Группу генетиков возглавила Мерилин Корнелис из Северо-Западного университета.

Ученым удалось выяснить, что человек выбирает себе любимый напиток в зависимости от генетического кода. В исследовании приняли участие люди в возрасте от 37-ми до 73-ех лет.

После проведения ряда экспериментов и исследований, ученым удалось сделать некоторые выводы. Те люди, которые выбрали в качестве любимого напитка кофе, смогли выпить за один раз более 4 чашек, при этом чай они даже попробовать не захотели. Вторая группа наоборот смогла выпить несколько чашек чая, но к кофе даже не притронулась. Все дело в том, что организм любителей чая более восприимчив к вкусу хинина. Хини является веществом, придающим вкус горечи кофе.

Стоит отметить, что ранее ученые доказали полезные свойства кофе. Напиток способен снизить риск появления опухолей на 30 процентов.