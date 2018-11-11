Ученые пытаются преодолеть ограничения в хранении энергии от возобновляемых источников

С каждым годом все чаще можно услышать вопрос о том, почему человечество все еще не отказалось от использования ископаемого топлива, ведь у нас есть ветер, вода и Солнце. На фермах, заводах, буровых вышках и других предприятиях, связанных с отраслью возобновляемых источников энергии, знают ответ на этот вопрос. Еще в августе представителями Quartz было опубликовано видео, в котором говорилось следующее: «В сферах ветровой и солнечной энергии был достигнут значительный прогресс, однако основной проблемой все еще остается хранение вырабатываемой электроэнергии».

Джонатан Шибер из TechCrunch тоже разочарован сложившейся ситуацией: «Поскольку солнечную и ветровую энергию сейчас дешевле производить, чем энергию из ископаемых видов топлива, единственным препятствием массового распространения возобновляемых источников являются огромные затраты на покупку оборудования, необходимого для сохранения производимой ими электроэнергии».

«Учитывая беспокойство ученых по поводу изменения климата, попытка найти решение, которое сможет сделать возобновляемые источники энергии еще более привлекательными и экономичными, должна не просто считаться хорошим бизнесом, а стать глобальным приоритетом», – отмечает Шибер.

«Возобновляемые источники энергии пока что не могут полностью заменить ископаемое топливо из-за их непредсказуемости и прерывистости, так как они основываются на таких непостоянных природных элементах как ветер и солнечный свет. Из-за отсутствия более эффективного и целесообразного с экономической точки зрения способа хранения добываемой ими электроэнергии их распространение все еще значительно ограничено», – говорится в пресс-релизе компании Energy Vault.

Впрочем, проблема хранения энергии не сможет надолго остаться основным препятствием развития возобновляемых источников. Рецепт бетонной батареи от Energy Vault с каждым днем набирает все больший интерес среди специализированных фирм, а это указывает на то, что многие в настоящее время хотят решить этот вопрос.

Возьмите кинетическую энергию и бетонные кирпичи – и вуаля, у вас есть эффективное хранилище. Келли Пикерел, главный редактор Solar Power World, отмечает, что компания Idealab, разрабатывающая системы для хранения возобновляемой энергии, объявила 7 ноября о возможности всем желающим приобрести ее новое решение в области хранения энергии, основанное на технологии Energy Vault. Ее предложение включает в себя кран, программное обеспечение и бетонные блоки. Пикерел описала эту технологию следующим образом: «Она базируется на фундаментальных физических законах потенциальной и кинетической энергии, а также запатентованном ПО, используемым для управления шестиручным краном».

Кран способен в автоматическом режиме размещать бетонные кирпичи, которые и являются основой для эффективного хранения электроэнергии. На видео, где демонстрируется новая технология, можно увидеть, что этот концепт похож на гидроэлектростанцию, в которой энергия сохраняется путем перекачки воды в высокий резервуар и ее спуска на лопасти турбины. Однако вместо жидкости и плотин используются бетонные кирпичи и краны.

Энергосберегающее хранилище

Главная цель компании заключается в предоставлении дополнительных экономических выгод глобальным поставщикам энергии. Качество кирпичей со временем не ухудшается, в отличие от химических хранилищ. Разработчики отмечают, что они могут прослужить 30-40 лет без каких-либо ухудшений своих изначальных характеристик. В недавнем выпуске TechCrunch говорится о том, что данная технология опирается на механическую энергию, основанную в свою очередь на невероятно прочных материалах.

В компании подчеркивают, что высокая износоустойчивость кирпичей значительно снижает затраты и беспокойство покупателей по поводу необходимости замены оборудования в будущем. «Новые системы смогут удвоить объемы хранимой энергии и максимальный разряд мощности, продолжая при этом снижать стоимость ее производства».

Еще одно преимущество комплекса заключается в том, что покупателям не нужно отказываться от других форм альтернативной энергии. «Данную технологию хранения можно, к примеру, соединить с солнечной фотоэлектрической системой и использовать для офсетных и микрорешетных решений – это позволит торговым и промышленным заказчикам максимизировать использование возобновляемой энергии», – отмечается в пресс-релизе компании.

В TechCrunch сообщают, что производители будут использовать переработанный бетон, который сейчас просто отправляется на свалку, вместо новых цементных конструкций. Адель Петерс из Fast Company сделала аналогичное предложение: «Кирпичи можно делать из цемента, который обычно нигде уже не применяется». Петерс также процитировала Роберта Пикини, генерального директора предприятия: «Материалы, которые мы используем, в ином случае были бы выброшены».

Петерс, размышляя о проблемах отходов и расходов, привела в качестве примера Калифорнию, в которой строительной площадке нужно заплатить около 55 долларов за то, чтобы избавиться от одного кубического ярда бетонного мусора. Поэтому команда решила использовать переработанный цемент для создания блоков, применяющихся в системе хранения энергии.

Создатели также сообщили об использовании специального программного обеспечения, повышающего эффективность системы. Они сами разработали данное ПО, которое базируется на алгоритмах, играющих важную роль в работе всего комплекса.

В пресс-релизе отмечается, что оно способно откалибровать хранение энергии и последующий его сброс с учетом множества факторов, включая электроснабжение, волатильность спроса на энергию и погодные условия.

«В частности, эта программа, которая управляет движением цементных блоков, может либо сохранять энергию, генерируемую солнечными или ветряными электростанциями, либо отправлять ее в энергосистему», – пишет Шивер.

Что дальше? Организация недавно объявила о заключении соглашения с индийской энергетической компанией Tata Power Limited о развертывании первой системы Energy Vault мощностью 35 МВт*ч. Согласно данному заявлению она будет развернута уже в следующем году.

Было также сообщено о технологическом и коммерческом партнерстве со швейцарской дочерней компанией CEMEX в Мексике. В World Cement описывают CEMEX как компанию, занимающуюся поставкой строительных материалов.