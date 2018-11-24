Ученые ошиблись при расчете данных об увеличении температуры мирового океана

1 ноября многие средства массовой информации по всему миру опубликовали новость, в которой говорилось о выходе крупной научной статьи, предупреждающей человечество о том, что земные океаны нагреваются значительно быстрее, чем считалось ранее.

Соответствующее исследование было проведено выдающимися учеными в области климатологии с использованием современных систем моделирования и проверено их коллегами. К тому же его опубликовали в одном из самых престижных академических журналов мира. Однако возникла одна проблема – выводы этой научной работы основаны на ошибочных расчетах.

Опубликованная в журнале Nature статья, написанная исследователями из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Принстоне, пытается убедить людей в том, что океан поглощает на 60 процентов больше тепла, чем указывалось в предыдущих отчетах специалистов.

По словам авторов данной работы, даже самые амбициозные решения по сокращению выбросов вредных веществ, изложенные в глобальном плане и направленные на предотвращение климатической катастрофы, нужно расширить как минимум на 25 процентов.

Вскоре после публикации этой статьи независимый ученый-климатолог, который неоднократно высказывал скептицизм по отношению к консенсусу о том, что человеческая деятельность приводит к глобальному потеплению, обнаружил ошибку в математических расчетах своих калифорнийских коллег.

«После корректирования результатов выяснилось, что содержание тепла в океане соответствует значениям, указанным в предыдущих исследованиях экспертов. Всего несколько часов глубокого анализа и расчетов хватило для выявления весьма серьезных (но, безусловно, непреднамеренных) ошибок в базовых расчетах», – отметил Николас Льюис в своем блоге «Наука о климате».

«Крайне важно, чтобы средства массовой информации, которые очень громко трубили о результатах работ данного исследования, тоже исправили свои записи. Впрочем, я наверняка прошу уже слишком много», – добавил специалист.

С исправленными расчетами авторы быстро поняли, что совершили ошибку. Новые результаты имеют намного больший диапазон возможностей увеличения температуры океана – от 10 до 70 процентов, однако само исследование при этом становится более неопределенным даже для такой зачастую непостоянной науки как климатическое моделирование.

«Мы быстро поняли, что наши расчеты неправильно обрабатывали систематические ошибки в измерениях O2, то есть возникали случайнее неточности, приводившие к целому каскаду ошибок», – отметил Ральф Килинг на сайте Climatehome.org.

«По сути, мы глушили одни ошибки другими ошибками», – отметил ученый в беседе с журналистами из San Diego Tribune.

«Климатический обман»

Корректирование данных побудило некоторых специалистов, не считающих климатологию наукой, выдвинуть теорию заговора о том, что искусственное глобальное потепление было попросту выдумано людьми.

В социальной сети Twitter многие пользователи предположили, что исследование было профинансировано демократами, а идея о том, что повышение температуры на Земле связано с людьми, была придумана бывшим кандидатом в президенты Альбертом Гором. Они также отметили, что десятки лет исследований, основанных на доказательствах, являются «лженаукой».

Но ученые сплотились вокруг авторов статьи, указав на тот факт, что процесс, связанный с публикацией и коррекцией материала, размещенного в Nature, показывает всем, как в действительности выглядят исследования.

«Наука является частью человеческой деятельности, поэтому она несовершенна. Важно то, что получаемые результаты тщательно изучаются и распространяются другими людьми – это помогает нам выяснить, какие данные надежны, а какие нет», – отметил Гэвин А. Шмидт, директор Института космических наук Годдарда в НАСА.

«Текущие изменения климата рассматривались тысячами ученых (и другими заинтересованными людьми), поэтому у нас имеется довольно прочное понимание нынешних процессов», – отметил эксперт.

Многие СМИ скорректировали данные из опубликованного исследования, поэтому в отчете о возможном потеплении океанов уже присутствуют обновленные сведения.

Питер Фрумхофф, главный специалист-климатолог Союза обеспокоенных ученых заявил, что коррекция исследования об океанах являлась «прекрасной вещью».

«Быстрое прозрачное признание и исправление непреднамеренных ошибок в научных статьях лежит в основе того, что отделяет науку от догмы», – сообщил ученый в интервью с представителями прессы.

«Это подчеркивает нашу уверенность в надежности консенсусных научных результатах, основанных на тысячах независимых исследованиях, связанных с изменением климата из-за воздействия людей», – добавил в конце специалист.