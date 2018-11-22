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НАУКА

Ученые нашли загадочный источник энергии подо льдами Антарктиды

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категория: НАУКА

Геологии и океанологи из Великобритании нашли огромный загадочный источник тепла, находящийся под восточной областью Антарктиды и являющийся одной из причин таяния ледников.

Согласно предварительной информации в трех тысячах метрах под землей расположен таинственный объект, излучающий мощную радиацию. Именно из-за него льды продолжают таять вот уже на протяжении нескольких последних тысячелетий. По словам экспертов, они смогли обнаружить этот источник путем использования воздушного судна с радиолокатором, пролетевшим над Антарктидой.

Исследователи добавляют, что на данный момент времени этот неизвестный объект не несет угрозы для больших ледников, но может спровоцировать их дальнейшее истончение, из-за чего они станут уязвимыми для другого внешнего воздействия.

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