Ученые нашли загадочный источник энергии подо льдами Антарктиды

Геологии и океанологи из Великобритании нашли огромный загадочный источник тепла, находящийся под восточной областью Антарктиды и являющийся одной из причин таяния ледников.

Согласно предварительной информации в трех тысячах метрах под землей расположен таинственный объект, излучающий мощную радиацию. Именно из-за него льды продолжают таять вот уже на протяжении нескольких последних тысячелетий. По словам экспертов, они смогли обнаружить этот источник путем использования воздушного судна с радиолокатором, пролетевшим над Антарктидой.

Исследователи добавляют, что на данный момент времени этот неизвестный объект не несет угрозы для больших ледников, но может спровоцировать их дальнейшее истончение, из-за чего они станут уязвимыми для другого внешнего воздействия.