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Астрономия

Ученые нашли на Марсе десятки древних озер

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категория: Астрономия, КОСМОС

Исследователям космоса из США удалось найти на марсианской поверхности множество древних озер, расположившихся вдоль дренажных участков одного из кратеров планеты.

Хоть Марс и относится к одному из наиболее изученных миров нашей звездной системы, однако специалисты постоянно обнаруживают на нем все новые особенности. К примеру, сотрудники «НАСА» опубликовали недавно научную работу в журнале «Астробиология», в которой привели массу доводов в пользу наличия на Красной планете озер. Отмечается, что они образовались в период, когда тут наблюдались теплые климатические условия. Более тридцати водоемов удалось найти на территории равнины Эллада. По словам ученых, они заполнились жидкостью благодаря частым осадкам, а также впадавших в них речек и подземных вод.

В одном из древнейших кратерных водоемов был найден осадок, состав которого практически идентичен составу осадков, полученных с горного озера, расположенного на Земле в Патагонских Андах. Это указывает на тот факт, что давным-давно на данной планете климат был схож с условиями, наблюдаемыми в высокогорных земных районах. Таким образом, на ней вполне могли иметься озера с живыми созданиями. Однако из-за необратимых изменений в климате воды здесь в жидком состоянии больше нет.

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