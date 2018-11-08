Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Цеповяза отправили в штрафной изолятор после фото с крабами и икрой

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Адвокат Вячеслава Цеповяза сообщил, что его подзащитного отправили в штрафной изолятор после появления в Сети фотоснимка, на котором показано, как заключенный ест крабов и икру, а также жарит шашлык прямо на территории тюрьмы.

Позднее эти сведения были подтверждены Натальей Охотниковой, председателем ОНК по Амурской области. Адвокат добавил, что беседовал с клиентом вчера днем. Оказалось, что заключенный знает о скандале, разгоревшемся вокруг его фотографий. Сегодня же ему пришло сообщение о том, что Цеповяза поместили в изолятор, причем ему неизвестно, из-за чего его подзащитного туда отправили.

По словам Охотниковой информация об изоляторе пришла сегодня. Она не знает, почему осужденного решили держать там, однако предположила, что он мог нарушить какое-нибудь внутреннее правило. Председатель ОНК добавила, что в данной камере заключенных могут удерживать до 30 дней. В будущем представители организации собираются отправиться в исправительное учреждение вместе с работниками прокуратуры.

Ранее она отметила, что Цеповяза не содержат в каких-то особых условиях. Охотникова была в колонии около трех недель назад еще до скандала и лично встречалась с осужденным, чтобы обсудить с ним раздел имущества с его бывшей женой.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Клейменов в эфире Первого канала назвал Серебренникова порядочным человеком
  2. Милонов призвал отдать исполнителей Noize MC и Монеточку психиатрам на опыты
  3. В России начали создание перспективного стратегического бомбардировщика
  4. США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Эти новости могут вас заинтересовать

Американцев поразила огневая мощь российского «Терминатора»

В России отказались от создания собственных вертолетоносцев

Митингующие возле Рады в Киеве сожгли флаг РФ

Украинский министр призвал соотечественников захватить Кубань и Москву

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках