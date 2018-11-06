Три человека пострадали при лобовом столкновении машин в Петрозаводске

В Петрозаводске вчера, 5 ноября, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых транспортных средств: Daewoo Nexia и ВАЗ-2107. В результате этой аварии три человека получили различные травмы.

Лобовое столкновение произошло на перекрестке улицы Луначарского и проспекта Александра Невского. Согласно предварительной информации, опубликованной в местных СМИ, «Нексия» двигалась прямо, а отечественный автомобиль осуществлял поворот влево. Машины влетели друг в друга на довольно высоких скоростях. В итоге они получили серьезный механический ущерб. Момент ДТП были запечатлен сразу двумя видеокамерами наружного наблюдения, принадлежащими «Ситилинку» и «Сампо.ру».

Представители Единой дежурно-диспетчерской службы отметили, что в этой дорожной аварии пострадали три человека: 45-летняя женщина, сидевшая в Nexia, и двое пассажиров российского автомобиля. Женщину госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, а остальным врачи назначили амбулаторное лечение. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы затем определить виновника ДТП.