Титул «Мисс Земля — 2018» завоевала студентка из Вьетнама

На арене комплекса торгового центра Mall of Asia в филиппинской Маниле прошел конкурс красоты «Мисс Земля 2018». Титул был завоеван студенткой из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен (Phuong Khanh Nguyen).

Победительнице 23 года и она изучает маркетинг. Девушка владеет двумя языками: английским и вьетнамским. Как призналась Фыонг Кхань Нгуен, желание представить когда-либо свою страну на столь важном конкурсе у неё появилось ещё в 2010 году, когда она впервые смотрела его. Однако она никогда не думала, что сможет одержать победу.

Сама девушка родилась в небольшой провинции Бенче, расположенной в южной части страны в дельте реки Меконг. Каждая из конкурсанток должна была представить ролик. Кхань в своем видео рассказала об экологическом проекте, направленном на защиту реки Меконг, так как от неё зависят жизни не только многих людей, но и животных.

От России на конкурс «Мисс Земля 2018» была отправлена Дарья Картышова из Нижнего Новгорода.