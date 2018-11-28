Танкер Grand Elena протаранил причал на Сахалине

Вчера вечером, 27 ноября, танкер, перевозящий газ, врезался в причал, расположенный в порту Пригородное (остров Сахалин). Работники «Сахалин энерджи» организовали проверку по факту случившегося инцидента.

Задача корабля Grand Elena заключалась в отгрузке газа в порту, который осуществляет обслуживание проекта «Сахалин-2». Но, по неустановленным причинам, он столкнулся с причалом, получив тем самым повреждения. Сотрудники компании отметили, что пока не могут сказать, насколько серьезным оказался ущерб, так как специалисты все еще проводят оценку.

Однако в организации уверяют, что в этом происшествии, к счастью, никто не пострадал, а экология региона осталась незатронутой. На данный момент времени морское судно стоит на якоре неподалеку от причала, который было решено закрыть на время.