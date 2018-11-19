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КОСМОС

Таинственная планета Нибиру сжигает Землю с 2012 года

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категория: КОСМОС

Как и говорилось в предсказаниях индейцев Майя, таинственная планета Нибиру сжигает наш мир, начиная с 2012 года. В результате конец света на Земле действительно произошел.

Эндрю Кушнер, известный писатель, считает, что следует забыть все голливудские фильмы, в которых апокалипсис происходит буквально за день. По его мнению, человечество погибнет не за одну неделю и даже не за один год, так как конец Земли является длительным, но планомерным процессом. Он уверен, что засухи, масштабные пожары, ураганы и землетрясения являются признаками начавшегося конца. Причиной всех катаклизмов является Нибиру, которая постепенно выжигает земную поверхность.

В Сети указывают на тот факт, что впервые об этой планете начали говорить именно в 2012 году. Писатель отмечает, что именно из-за ее появления на границе Солнечной системы произошла катастрофа на Фукусиме. Поэтому Кушнер считает, что ученым уже нужно думать о том, как спасти человечество.

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