Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Студентка заплатила 340 тысяч рублей приюту за бездомного котенка

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Зиля Степанова, волонтер из сообщества «Бездомные животные Майкопа», сообщила о том, что одна из жительниц города решила закрыть долг приюта размером 340 000 рублей, чтобы оставить в нем беспризорного котенка.

Волонтер отметила, что недавно с ними связалась студентка, которая попросила взять к себе обнаруженного ею котенка. Но в приюте отказали девушке, отметив, что у них образовался большой долг перед местным ветеринарным учреждением, поэтому они не в состоянии взять к себе еще одного питомца. Тогда она спросила у работников приюта, какой у них образовался долг и где его можно оплатить. Сначала они подумали, что их собеседница решила зло пошутить над ними, однако в итоге она действительно поехала в ветклинику и закрыла весь образовавшийся у организации долг. Степанова отмечает, что с ними в первый раз произошло подобное чудо за все время существования их группы.

В опубликованном в социальной сети ВКонтакте посте говорится о том, что девушка проживает в Майкопе и учится в одном из местных учебных заведений. Она сама держит дома двух котов, поэтому не могла взять к себе третьего питомца. Что касается котенка, то, по словам волонтеров, его сейчас лечат в клинике. Затем животное передадут в кошачью передержку и постараются найти для него добрых хозяев.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В Уфе следователи обыскали дома подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя
  2. В США впервые за пять лет заключенного казнили на электрическом стуле
  3. «Вiтаю, воины»: Меркель поприветствовала военных в Киеве на украинском языке

Эти новости могут вас заинтересовать

Башар Асад высоко оценил советское оружие после удара по Сирии

В Петербурге на видео запечатлели пролет вертолета под мостом

Российские ПВО сбили беспилотник боевиков рядом с базой Хмеймим

Украинские журналисты призвали остановить транспортное сообщение с Россией

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках