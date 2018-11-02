Студентка заплатила 340 тысяч рублей приюту за бездомного котенка

Зиля Степанова, волонтер из сообщества «Бездомные животные Майкопа», сообщила о том, что одна из жительниц города решила закрыть долг приюта размером 340 000 рублей, чтобы оставить в нем беспризорного котенка.

Волонтер отметила, что недавно с ними связалась студентка, которая попросила взять к себе обнаруженного ею котенка. Но в приюте отказали девушке, отметив, что у них образовался большой долг перед местным ветеринарным учреждением, поэтому они не в состоянии взять к себе еще одного питомца. Тогда она спросила у работников приюта, какой у них образовался долг и где его можно оплатить. Сначала они подумали, что их собеседница решила зло пошутить над ними, однако в итоге она действительно поехала в ветклинику и закрыла весь образовавшийся у организации долг. Степанова отмечает, что с ними в первый раз произошло подобное чудо за все время существования их группы.

В опубликованном в социальной сети ВКонтакте посте говорится о том, что девушка проживает в Майкопе и учится в одном из местных учебных заведений. Она сама держит дома двух котов, поэтому не могла взять к себе третьего питомца. Что касается котенка, то, по словам волонтеров, его сейчас лечат в клинике. Затем животное передадут в кошачью передержку и постараются найти для него добрых хозяев.